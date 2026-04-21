В Сети появился трейлер криминальной драмы "Приговор" с Васильевым и Андоленко

Криминальная экшен-драма с Антоном Васильевым - звездой таких сериалов, как "Хрустальный", "Слово пацана", "Подслушано в Рыбинске" и других, - выйдет в онлайн-кинотеатре "КИОН" 1 мая, а после - на телеканале НТВ. Сегодня создатели представили трейлер и постер проекта.

Главный герой сериала Савва за 22 года до событий, о которых идет речь в сериале, связался с преступниками. В результате его обвинили в убийстве. Выйдя на свободу, он решил начать новую жизнь с любимой женщиной. Но все идет не по плану. Савву провоцируют на месть. Он сломя голову бросился искать правду. Но нашел в итоге не то, что искал.

В центре истории - моральный конфликт, когда герой мечется между желанием сохранить человечность и искушением ответить злом на зло.

Режиссером сериала стал Денис Карышев ("Киллер"). Главную роль исполнил Антон Васильев. Его антагонисты - Игорь и Григорий Верники. Также в ролях: Карина Андоленко, Анна Котова, Роман Маякин, Александр Устюгов и другие.

Антон Васильев, актер, говорит, что ему было интересно выйти за пределы привычной территории. "Мои предыдущие роли складывались вокруг понятий "сила", "правда" и "справедливость". Хотелось побыть человеком, желающим просто жить свою маленькую единственную жизнь, без ненависти, зла и мести", - говорит Васильев.

Денис Карышев, режиссер, поясняет, что для него сериал - "История "несостоявшегося графа Монте-Кристо" и своего рода криминальная версия "Хождения по мукам".