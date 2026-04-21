Почему режиссер Сокуров уезжает из Москвы без премии

Александр Сокуров сказал в эфире НСН, что уезжает из Москвы без отмененной премии, не пообщавшись ни с Никитой Михалковым, ни с представителями Минкультуры.

Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал о серьезном противодействии показу его фильма на ММКФ, усомнившись, что позиция Никиты Михалкова откроет «зеленый свет» показу его картин в стране.

19 апреля на Московском международном кинофестивале показали пятичасовой фильм Сокурова «Записная книжка режиссера». До этого картины режиссера несколько лет не показывали в России без объяснения причин. Сокуров отметил, что доволен премьерой, но не общался ни с представителями Минкультуры, ни с президентом ММКФ Никитой Михалковым.

«Все прошло прекрасно. Я сказал несколько слов перед началом фильма, поблагодарил зал. Зал был просто сверхполный, все досмотрели до конца, никто не ушел, как мне сказали. Сердечно благодарен всем, кто был в зале и фестивалю за то, что оказалось возможным хотя бы раз показать нашу работу. Представители Минкультуры? Нет-нет, со мной никто никогда не общается, надо к этому привыкать. С Михалковым мы не знакомы. Я через руководителя фестиваля передал ему личное письмо, но мы с ним не общались. Кто я такой? Мы простые люди. Я до последней минуты не верил, что просмотр состоится. Я знаю, что там было очень серьезное противодействие с теми, кто был категорически против этого показа. Но фильм все же сочли возможным показать», - сказал режиссер.

По мнению Сокурова, «разбан» на ММКФ не поможет возобновлению показов его фильмов в стране.

«Конечно нет. Я не буду принимать никаких попыток, никого просить не буду. Я благодарен за ту малость, которая была, знаю, что все это было непросто. Я получил письмо от Никиты Сергеевича о том, что он хотел вручить мне премию за вклад в мировое искусство. У меня это письмо есть, но все это было отменено. Поэтому я тихонько-спокойненько сажусь в поезд. Всё, я уезжаю, сейчас еду на вокзал. Я благодарен фестивалю за возможность показать фильм, но премию так и не вручили. Видимо, кто-то решил, что кто-то слишком постарался и так делать не надо. Ну, ничего страшного», - пояснил он.

Режиссер также усомнился, что позиция Никиты Михалкова повлияет на ситуацию с ретроспективой его фильмов в Санкт-Петербурге в связи с грядущим 75-летием Сокурова.

«Я думаю, что этот показ не состоится, потому что общее настроение в Петербурге не в мою пользу, даже не знаю почему. Да мне и не надо, я человек рабочий, ремесленник. Мне отмечать какие-то юбилеи, наверное, не к месту. Я буду работать, насколько это возможно. Мне не нужны почести от города, ведь городские власти меня не любят. Поэтому я тихо, спокойно существую, как могу. Никита Сергеевич далеко, да и наверняка он ошибся в этом письме. Не зря же всё поставили на свои места. В таком большом государстве, живущем такими страстями, как наша страна, всё бывает. Ничего страшного, у меня еще не то было. Главное, что показали фильм. Есть гораздо более значимые фильмы и события, на которые нужно обращать внимание, а не на проблему вокруг меня. Считайте, что меня нет», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, киновед Любовь Аркус сообщила «Радиоточке НСН», что от показов фильмов Сокурова в Санкт-Петербурге отказались Дом кино и кинотеатр «Родина», а вот по поводу отказа кинотеатра «Аврора» ее ввели в заблуждение.