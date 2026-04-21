Почему китайский фильм о ликеро-водочном заводе может победить на ММКФ

В документальном конкурсе 48-го Московского международного кинофестиваля участвует китайская картина «Долгий путь домой» молодого режиссера Сюйсуна Чжэна. Она может претендовать на главную награду.

© Московский Комсомолец

Год назад именно китайская «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици получила «Серебряного Святого Георгия», главную награду документального конкурса ММКФ. Главная героиня собирала хлам на улицах города и превращала его во что-то полезное и эстетически привлекательное, а также с упоением читала роман «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Сюйсун Чжэн – визуальный художник, кинорежиссёр, снявший экспериментальный фильм «Забота – это лекарство» (отмечен MUSE Creative Award), короткометражку «Обычные герои в опасности» (спецупоминание жюри на Венском МКФ, серебряная медаль конкурса Shorty Awards).

Героем его полнометражного документальной картины «Долгий путь домой» стал деревенский житель, отец-одиночка Пан Чжаоде, живущий на берегу реки Янцзы с двумя малолетними дочками. Одна из них - приемная.

Накануне первого показа «Долгого пути домой» в Москве Сюйсун Чжэн встретился со своим героем на кинофестивале в Пекине, где они тоже представили картину.

Ежедневно Пан Чжаоде оставляет девочек одних и отправляется на работу. Лопатой он раскидывает темную массу ферментированного гаоляна, распространенного в Китае злака с красно-бурыми зернами. Труд изнурительный, жизнь скудная, еда простая. В жилище все только самое необходимое: стол, стулья, деревянная скамья, сковорода и кастрюли для приготовления риса и овощей.

Коллеги жалуются, что ничего в жизни не видят кроме работы и дома, но дорожат тем, что есть. Цех, где они трудятся, закрывают, начинаются массовые увольнения. Единицам предоставляется работа на том же предприятии, и Пану Чжаоде повезет.

Его 60-летний отец тяжело болен. У него рак пищевода, и дни сочтены. Сын навещает его в больнице, и они обсуждают, что надо найти женщину, ведь дочери вырастут и уедут, создадут свои семьи, а Чжаоде останется один. И такая избранница найдется. Вместе они пройдут ритуал в белых одеждах, напоминающий свадьбу, но вскоре Пан вновь останется один со своими дочками.

Дочери Чжаоде — настоящее чудо. За ним так интересно наблюдать. Не все у них получается, плохо дается грамматика, пишут они с ошибками, но ведут себя хорошо, когда отца нет дома. К ним заглядывают местные жительницы и хвалят за примерное поведение. А отец, вернувшись с работы, дочек отчитывает. Он рассказывает им о том, как мог бы прекрасно жить и куда угодно уехать, но он с ними, а они эгоистки. Девочки все безропотно выслушивают, и это лучшие кадры фильма.

Где его жена главного героя и мама девочек — неизвестно. Уехала, оставила их на произвол судьбы. А 60-летняя мать Чжаоде, страдающая деменцией, находится в спецучреждении, напоминающем тюрьму. Разговаривать с ней можно только через массивные ворота, похожие на клетку. Она быстро забирает еду, которую приносит сын, и уходит, повторяя, что хочет домой.

Кадр из фильма "Долгий путь домой" // МК

Коллеги по работе говорят, что хорошо, когда рядом есть родители, даже если они болеют и требуют к себе внимания. Всегда к ним можно обратиться за советом. Пан с ними согласен. Его отец за то время, что снимался фильм, умрет.

И так изо дня в день — работа, дом, больница. Казалось бы, что в этом интересного, но китайские документалисты умеют фиксировать повседневность так, что невозможно оторваться.

«Я из Чунцина, родился и вырос в деревне, - рассказывает Сюйсун Чжэн. - Снимая фильм, вернулся примерно в то же место, которое покинул 17 лет назад. Мне было интересно посмотреть, как живут оставшиеся в деревне люди моего возраста и те, кто моложе, что с ними стало. На ликёро-водочном заводе я снимал рекламу. Тогда и встретил своего будущего героя. Он старше меня на два года. Мне Чжаоде понравился оптимистическим, открытым характером, что очень важно для кино. Я предложил ему сниматься, и он согласился. Чжаоде был поражен, узнав, что наш фильм покажут за пределами Китая. Он не знал, сколько лет мы будем снимать. Я и сам этого не знал. Сначала мы снимали понемногу и за это время ближе познакомились. Съемки для Чжаоде были не очень заметны. Он воспринимал их как нашу общую жизнь, не как работу, и не обращал внимание на камеру. Я снял фильм на свои деньги. Для меня это не коммерческий проект, а мои личные воспоминания и судьба, нравственный долг. Это важнее, чем коммерческий успех. Не так важно, снимаем мы художественное кино или документальное. И то, и другое требуют от нас наблюдения за миром. Важно, чтобы автору было что сказать своим зрителям. Буду ли я дальше снимать документальное или игровое кино, мне важно показать маленьких людей и те постепенные изменения, которые в них происходят на фоне стремительных процессов в мире и обществе. Таких, как люди, работающие на заводе. Свою цель я вижу в том, что бы о них узнало как можно больше людей».

К 2028 году Сюйсун Чжэн надеется завершить работу над новой картиной о реке Янцзы. Съемки уже начались.