Каким будет биографическое кино о Басте

20 апреля российский рэпер и музыкант Василий Вакуленко, известный как Баста, отметил свой день рождения — ему исполнилось 46 лет. Кстати, скоро на экраны выйдет байопик об исполнителе под названием «Баста. Начало игры». «Вечерняя Москва» узнала у киноведа Анны Журба, каким будет фильм, посвященный музыканту.

Съемки байопика (от англ. biographical picture — «биографическая картина». — «ВМ») «Баста. Начало игры» стартовали совсем недавно, в начале апреля. К ним приступили в городе Ростове-на-Дону, месте, где артист родился и вырос.

Создатели этого байопика делают серьезную ставку на достоверность. Главным гарантом этого служит участие в проекте самого Басты. В сотрудничестве готовится не только сценарий. Например, в фильме зрители смогут увидеть все знаковые для рэпера места, расположенные в Ростове-на-Дону. Им покажут и воссозданный клуб «Команчеро», и тот самый поезд, на котором он колесил с гастролями в конце 1990-х годов, — отмечает киновед Анна Журба.

Басту в байопике зрители увидят в исполнении актера Славы Копейкина. Именно он сыграет рэпера в молодости.

Во многом кандидатура Славы Копейкина была утверждена благодаря его внешнему сходству с музыкантом в те годы. Однако позднее выяснилось, что актер прекрасно попадает в эмоции и энергетику своего прототипа. В этом случае создатели хотят добиться как внешнего, так и внутреннего баланса Копейкина с лирическим героем, — дополняет Анна Журба.

Его на эту роль, как и других актеров, утвердил сам Баста. Вместе со Славой Копейкиным на экране зрители увидят Ксению Трейстер, Юрия Насонова, Егора Кенжаметова и других артистов.

Известно, что сюжет фильма будет ограничен одним небольшим, но очень важным периодом, который сыграл значительную роль в становлении Василия Вакуленко как исполнителя. Так, картина будет построена вокруг событий биографии Басты с конца 1990-х до начала нулевых. Для этого режиссер Стас Иванов провел масштабную исследовательскую работу, после которой признался, что теперь знает Ростов-на-Дону «как никто другой». Он общался с друзьями детства Вакуленко, изучал места его юности и атмосферу того времени, чтобы передать не только факты, но и дух эпохи.

В этом фильме основной акцент будет сделан не на внешнем конфликте, к примеру, субкультурных войнах, а на внутреннем. Нам покажут историю эволюции героя, его творческие поиски и переход от некоего раннего «пацанского» рэпа к более личным и зрелым текстам, — подчеркивает киновед.

Картина обещает быть красивой, однако насколько она сумеет привлечь внимание такого требовательного российского зрителя? На данный момент судьба фильма находится на тонкой грани между правдивым кино и рекламным роликом об известной личности. Эксперт уверена, что если режиссеру и Славе Копейкину удастся удержать ту самую «честность» и сохранить нерв, а также показать героя не только в моменты триумфа, но и в моменты слабости, то картину ждет успех.

В противном же случае, если над создателями возьмет верх желание сделать из Басты глянцевую легенду, проект рискует пополнить список крепких, но необязательных к просмотру российских байопиков, которые забываются сразу после финальных титров, — заключает Анна Журба.

О том, удастся ли команде поспособствовать развитию жанра в стране, мы сможем узнать после выхода фильма в прокат. Создатели обещают, что картина «Баста. Начало игры» появится на экранах в следующем году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Харламов, режиссер, сценарист, продюсер:

На мой взгляд, российский кинематограф сегодня находится в процессе освоения такого сложного жанра, как музыкальный байопик. Соотечественниками уже была снята целая серия подобных фильмов, однако не все из них приобрели популярность. По большей части это связано с отсутствием драмы, которая отличает настоящего человека от идеального героя. Именно это и привлекает зрителя сейчас.

КСТАТИ

Мир музыки для юного Василия открыла бабушка. Именно она отправила мальчика в музыкальную школу. Свои первые песни Баста сочинил еще в школе, а культовый трек «Моя игра» записал уже в 18 лет. С тех пор рэпера стали узнавать на улице.