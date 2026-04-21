«Римские каникулы» пройдут в Петербурге

Петербургский кинотеатр "Аврора" покажет 23 апреля драму "Грация" - новый фильм обладателя премии "Оскар" Паоло Соррентино ("Великая красота", "Молодой Папа", "Молодость") с Тони Сервилло в главной роли. Премьера состоялась на открытии Венецианского кинофестиваля-2025, где фильм участвовал в основном конкурсе, а Сервилло получил награду за лучшую мужскую роль. Версия будет с субтитрами.

24 апреля итальянская тема в кинотеатре будет продолжена - четырехдневной программой "Римские каникулы". В афише - культовые фильмы "8 1/2" ("Восемь с половиной") Федерико Феллини, "Брак по-итальянски" Витторио Де Сика "Ускользающая красота" Бернардо Бертолуччи и "Великая красота" Паоло Соррентино.

Все фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами.

24 апреля бессмертный фильм Феллини "Восемь с половиной" (1962), сюрреалистическую грезу и автобиографию великого режиссера, представит киновед, культуролог Наталья Казурова.

"Брак по-итальянски" (1964), одно из ключевых произведений итальянского театра и кинематографа, будет представлять 25 апреля Мария Громыко - итальянист, переводчик, гид, ведущая разговорных клубов итальянского языка.

26 апреля можно посмотреть "Ускользающую красоту" (1996). И послушать Галу Комар - специалиста по итальянской кухне, преподавателя гастрономических школ. Считается, что культ еды является неотъемлемой частью бытия этой страны.

Завершит программу 27 апреля "Великая красота" (2013). Историк итальянского искусства, руководитель культурно-образовательного проекта Artistico Ирина Голубева расскажет зрителям о демонстрируемых в кинокартине произведениях искусства и культурных локациях, представленных режиссером Соррентино в новом ракурсе.

В фойе кинотеатра перед показом фильма для гостей выступит музыкальный коллектив Plusfive. В программе золотые страницы итальянской эстрады - хиты 1950-1980-х годов и более поздние композиции, ставшие международной классикой.