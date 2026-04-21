Культовый мультфильм «Долина папоротников» ждет лайв-экшн версия

Amazon MGM начинает работу над игровой версией полнометражного мультфильма Уильяма Кройера "Долина папоротников" (FernGully: The Last Rainforest, 1992) о волшебном лесе, населенном феями.

© Российская Газета

Как сообщает издание Deadline, режиссером и сценаристом выступит Мариэль Хеллер, известная по "Дневникам девочки-подростка" с Кристен Уиг и "Ночной сучке" с Эми Адамс.

По сюжету оригинальной картины феи объединялись против злого духа Хесуса, чтобы защитить свой дом. Компанию им составлял неунывающий лесоруб, случайно уменьшенный до микроскопического размера. Роли в фильме озвучили Саманта Мэтис, Кристиан Слейтер, Робин Уильямс, Тим Карри, Грейс Забриски, Чич Марин и Томми Чонг.

В 1998 году вышло продолжение "Долина Папоротников 2: Волшебное спасение".

Многие критики отмечают, что мультфильм послужил скрытым источником вдохновения для фильма "Аватар" (2009), в котором используются тематические и сюжетные элементы "Долины".