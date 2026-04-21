Расписание выхода сериала «Где лифт?» о пропаже лифта из девятиэтажки

Уже 27 апреля состоится премьера сериала «Где лифт?». Комедийный проект расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.

Когда зрители увидят сериал «Где лифт?»
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Start, Wink и Okko. Финал состоится 13 мая.

Расписание выхода сериала «Где лифт?»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 27 апреля
  • 2-я серия 27 апреля
  • 3-я серия 27 апреля
  • 4-я серия 27 апреля
  • 5-я серия 27 апреля
  • 6-я серия 27 апреля
  • 7-я серия 29 апреля
  • 8-я серия 29 апреля
  • 9-я серия 4 мая
  • 10-я серия 4 мая
  • 11-я серия 6 мая
  • 12-я серия 6 мая
  • 13-я серия 11 мая
  • 14-я серия 11 мая
  • 15-я серия 13 мая
  • 16-я серия 13 мая