Когда зрители увидят сериал «Где лифт?»

Расписание выхода сериала «Где лифт?» о пропаже лифта из девятиэтажки
Уже 27 апреля состоится премьера сериала «Где лифт?». Комедийный проект расскажет историю жителей девятиэтажки, которые однажды обнаруживают, что у них пропал лифт. За расследование берётся старшая по подъезду Надежда — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артём вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседские тайны и сталкиваются с различными интригами.
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Start, Wink и Okko. Финал состоится 13 мая.
Расписание выхода сериала «Где лифт?»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 27 апреля
- 2-я серия 27 апреля
- 3-я серия 27 апреля
- 4-я серия 27 апреля
- 5-я серия 27 апреля
- 6-я серия 27 апреля
- 7-я серия 29 апреля
- 8-я серия 29 апреля
- 9-я серия 4 мая
- 10-я серия 4 мая
- 11-я серия 6 мая
- 12-я серия 6 мая
- 13-я серия 11 мая
- 14-я серия 11 мая
- 15-я серия 13 мая
- 16-я серия 13 мая