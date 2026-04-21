Появился трейлер третьей части хоррор-антологии «Террор»

Телеканал AMC представил трейлер третьего сезона антологии ужасов "Террор" (The Terror, 18+) - сериала, который так интересно начался спорной экранизацией Дэна Симмонса и так неожиданно продолжился историей японской общины в Калифорнии.

© Российская Газета

В основу сюжета нового сезона лег роман Виктора Лаваля "Дьявол в серебре" (Devil in Silver). Главный герой - грузчик по имени Пеппер (Дэн Стивенс из "Легиона" и "Аббатства Даунтон") по ошибке попадает в адского вида психиатрическую больницу. Вскоре персонаж понимает, что самые опасные демоны могут жить внутри него самого.

Исполнительным продюсером выступил легендарный Ридли Скотт, шоураннеры и сценаристы - Кристофер Кентвелл ("Закон и порядок"), Карин Кусама ("Тело Дженнифер") и сам Лаваль. Зрителей ждут шесть эпизодов, начиная с 7 мая серии будут выходить еженедельно.