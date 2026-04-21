Вышел тизер третьего сезона сериала «Укрытие»

Компания Apple представила тизер третьего сезона сериала «Укрытие». В нём стала известна дата выхода продолжения фантастического сериала — 3 июля.

Таким образом, третий сезон флагманского проекта Apple TV выйдет спустя полтора года после финала второго. Он станет мостом к финальному четвёртому сезону, который завершит сюжет проекта. В нём авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в картине исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).