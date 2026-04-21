Появилось расписание выхода сериала «Заложник» от авторов «Нулевого пациента»

Расписание выхода сериала «Заложник» про Сирию от авторов «Нулевого пациента»
Уже 25 апреля состоится премьера сериала «Заложник». Проект расскажет историю успешного финансового аналитика Максима, чья сестра Нина пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Макс вынужден отправиться в Сирию, где его похищают повстанцы. Чтобы спастись, он заключает сделку с лидером террористической группы Саидом. Герой начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно всё больше запутывается в местных реалиях.
В первый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам на «Кинопоиске». Финал состоится 30 мая.
Расписание выхода сериала «Заложник»
- 1-я серия — 25 апреля
- 2-я серия — 2 мая
- 3-я серия — 9 мая
- 4-я серия — 16 мая
- 5-я серия — 23 мая
- 6-я серия — 30 мая