Расписание выхода сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»

Уже 29 апреля состоится премьера сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» перенесёт зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.

Опубликовано расписание выхода сериала «Берлин’23»
В новый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 3 июня.

Расписание выхода сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»

  • 1-я серия — 29 апреля
  • 2-я серия — 29 апреля
  • 3-я серия — 29 апреля
  • 4-я серия — 6 мая
  • 5-я серия — 13 мая
  • 6-я серия — 20 мая
  • 7-я серия — 27 мая
  • 8-я серия — 3 июня