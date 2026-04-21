Опубликовано расписание выхода сериала «Берлин’23»

Расписание выхода сериала «Берлин’23» — продолжения «Варшавы’21»
Уже 29 апреля состоится премьера сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» перенесёт зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.
В новый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 3 июня.
- 1-я серия — 29 апреля
- 2-я серия — 29 апреля
- 3-я серия — 29 апреля
- 4-я серия — 6 мая
- 5-я серия — 13 мая
- 6-я серия — 20 мая
- 7-я серия — 27 мая
- 8-я серия — 3 июня