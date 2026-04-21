Дело Техника: за что ругают документальный фильм об умершем музыканте

Через год после смерти Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, вышел документальный фильм, посвященный музыканту и шоумену. С учетом личности главного героя «Паша Техник. За кем стоит андеграунд» — далеко не самый экстравагантный байопик, но авторам, конечно, было непросто. За сорок минут они попытались ответить на вопрос о причинах неимоверного ажиотажа вокруг Техника, и не факт, что у них это получилось.

Структурно фильм разделен на три части. В первой — боевые нулевые, когда Паша Техник и его группа Kunteynir начали записывать рэп будто вопреки, а то и назло всем существующим догмам и довольно быстро стали звездами андеграунда, смотреть на которых было иногда страшно, но при этом очень интересно.

Во второй главе Паша — вышедший на свободу уголовник. За пять лет, проведенных в колонии по статье за хранение и распространение наркотиков, музыкант тем не менее не потерял интерес к рэпу и взялся за старое, в том числе касательно образа жизни. Начавшаяся эпоха интернет-шоу превратила артиста еще и в персонажа, который, как правило, в измененном сознании, дает жару в интервью.

Финальная часть фильма посвящена трем годам между первой комой и смертью Техника. На протяжении всего фильма полтора десятка экспертов пытаются рассказать, кем же все-таки был Павел Ивлев. Экспертный совет подобрали весьма специфичный. От музыкантов, промоутеров, соратников до представителей истеблишмента вроде писателя Сергея Минаева и певицы Глюкозы. В итоге кто-то пытается зреть в корень, кто-то ворчит на молодежь, кто-то, вспоминая о скандальных интернет-перформансах Техника, говорит:

«Вечером будет что посмотреть под хавку».

На таком необязательном фоне совершенно душераздирающими выглядят интервью мамы музыканта и его вдовы. Именно здесь с Паши снимается маска гориллы (он любил выступать в ней на сцене), и герой мемов становится настоящим человеком. Который был сыном, мужем и отцом, старался заботиться о близких, ложился на лечение, но так и не смог справиться с зависимостью.

Кому-то все это может показаться попыткой внушения на тему: не ходите, дети, в рэперы. Но рэп здесь — далеко не главный злодей. Куда больше вопросов не к артистам, а к поклонникам, под чьи интересы и запросы подстраиваются медиа. В случае с Техником лучше всего монетизировалось то, что разрушает, а иногда и просто убивает людей. Вроде бы продвинутые в технологиях и взглядах интернет-ресурсы вдруг взяли на вооружение самые отвратительные методы скандальных ток-шоу. И можно предположить, что продюсерам была очень симпатична идея показывать человека, пребывающего в явном расфокусе, с целью позабавить свою аудиторию.

Сам фильм уже вызвал самую разную реакцию: от комплиментов за попытку рассказать публике о таланте и харизме Паши Техника до критики по поводу того, что попытка эта оказалась провальной. Техник-музыкант и Техник-мем — разные персонажи. Первый играл по своим правилам и оставил у тех, кто видел его на сцене и слушал альбомы, ощущение полной свободы, если не сказать анархии творческого процесса. Второй шел к полному саморазрушению на глазах у миллионов, в очередной раз доказывая, что все самое лучшее в человеке часто бессильно перед алко- и наркозависимостью. Нет необходимости напоминать, какая из сторон артиста оказалась более медийной и популярной.