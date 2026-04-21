Появились новые постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Prime Video опубликовала два постера предстоящего сериала «Паук-Нуар». Все серии проекта о Человеке-пауке в сеттинге 1930-х выйдут в один день, 27 мая.

Сюжет картины расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

Главную роль в сериале исполнил знаменитый актёр Николас Кейдж («Собиратель душ»). Ранее он озвучивал этого же персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В проекте также сыграли Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).