Сериал «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о продлении сериала «Бар «Один звонок» на второй сезон. Работа над продолжением картины с Данилой Козловским уже началась, о чём представители стриминга объявили на праздновании дня рождения сервиса. Даты выхода у второго сезона пока нет.

«Бар «Один звонок» рассказывает историю следователя Андрея Морозова, который занимается поисками Вити, пропавшего сына своей жены. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен, не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим.

Главные роли в проекте исполняют Александр Ильин-мл. («Интерны»), Кай Гетц («Пророк: История Александра Пушкина»), Оксана Акиньшина («Сёстры») и другие актёры. Первый сезон шоу вышел осенью 2025 года и получил хорошие отзывы от зрителей.