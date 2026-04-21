Появился трейлер второго сезона «Цитадели» от авторов «Мстителей»

Трейлер второго сезона «Цитадели» — шпионский сериал от авторов «Мстителей» вернётся 6 мая
Стриминговый сервис Prime Video опубликовал трейлер второго сезона шпионского сериала «Цитадель». Новые серии начнут выходить уже 6 мая.
Изначально ожидалось, что премьера продолжения шоу состоится осенью 2025 года, но затем шоу братьев Руссо (авторов «Мстителей: Финал»), отложили до весны — по слухам, финальный сценарий не понравился продюсерам.
Согласно синопсису шоу, всемирное шпионское агентство «Цитадель» пало, а память его агентов была стёрта. Теперь в пустоте восстаёт могущественный синдикат «Мантикора». Агенты «Цитадели» должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор.