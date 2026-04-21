Вышел трейлер третьего фильма комедийной кинфраншизы «Суперполицейские»

Первый трейлер фильма «Суперполицейские 3» (Super Troopers 3) представила 20 апреля 2026 года кинокомпания Searchlight Pictures. «ИнтерМедиа» напоминает, что это третья часть комедийной франшизы: первый фильм «Суперполицейские» вышел в 2001 году, а его сиквел «Суперполицейские 2» - в 2018-м.

© Постер

К своей роли капитана полиции Джона О’Хагена вернулся Брайан Кокс, режиссёром снова стал Джей Чандрашекхар, который написал сценарий вместе со своим коллегами по комедийной труппе Broken Lizard Кевином Хеффернаном, Стивом Лемме, Полом Сотером и Эриком Столханске. Всего они появятся и на экране. В комедии также снялись Мариса Кофлан, Чейс Кроуйфорд, Нат Факсон, Эндрю Дисмьюкис, Ханна Симон, Икбал Теба, Сакина Джаффри, Джон Рудницкий, Лиза Гилрой и другие.

Когда безумно нелепая индийская помолвка Фарвы с сестрой Торни перерастает в хаос, суперполицейским приходится распутывать планы Торни по разрыву отношений, одновременно пытаясь раскрыть новую опасную наркогруппировку — всё ради спасения положения и, возможно, самой свадьбы, - сообщается в синопсисе.

«Суперполицейские 3» выйдут в мировой прокат 7 августа.