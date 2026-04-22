Назван самый кассовый фильм года

"Супер Марио: Галактическое кино" (The Super Mario Galaxy Movie) - идеальная экранизация любимых всеми игр Nintendo - собрала в мировом прокате 747,5 миллиона долларов, став таким образом самым кассовым фильмом года.

© Российская Газета

Как сообщает Box Office Mojo, общие сборы дилогии превысили два миллиарда.

В продолжении хита 2023 года к Марио, Луиджи, принцессе Пич и Тоаду присоединился лис-пилот Фокс Макклауд из игры Star Fox. Его появление еще раз подчеркнуло, что киновселенную Nintendo ожидает значительное расширение.

На втором месте в списке китайская спортивная комедия "Пегас 3", собравшая 647,8 миллиона, на третьем - "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом (573 миллиона).

Довольно неплохо в прокате стартовала "Мумия" режиссера "Восстания зловещих мертвецов" и "Другого" Ли Кронина - за первые выходные хоррор заработал 34 миллиона долларов (при бюджете 22 миллиона).