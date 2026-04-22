Кто в мире больше всех заработал на медиафраншизах

Медиафраншиза (или медиамикс) — это совокупность произведений и связанных с ними коммерческих продуктов, которые объединены общей вымышленной вселенной, персонажами или брендом. Такие работы распространяются сразу на нескольких платформах: в кино, литературе, анимации, видеоиграх, в музыкальной индустрии, а также в виде сопутствующих товаров (мерчандайз) и т.д. Как правило, медиафраншиза управляется единым правообладателем или группой лицензиатов.

© кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

О самых популярных медиафраншизах мира — в материале ТАСС.

"Покемон"

Общая выручка — не менее $115 млрд

Изначально видеоигровая вселенная. Зародилась в 1996 году, когда японская Game Freak под руководством Сатоси Тадзири выпустила одноименные игры для портативной консоли Nintendo Game Boy. Суть их заключалась в коллекционировании фантастических существ — покемонов (англ. pocket monsters, "карманные монстрики"). Благодаря многопользовательскому режиму игроки могли состязаться друг с другом в битвах, управляя этими созданиями и пополняя свои коллекции новыми существами в случае победы.

Игры этого цикла для разных платформ продолжают регулярно выходить. В их поддержку вышли аниме-сериалы (1997–2023, 2023–н.в.), игра для смартфонов с функцией геолокации Pokemon Go (с 2022 года недоступна в РФ по решению издателя), коллекционная карточная игра, полнометражные фильмы и широкий спектр лицензированных товаров.

Правообладателем выступает The Pokemon Company — совместное предприятие Nintendo, Creatures и Game Freak. По ее данным, суммарная выручка франшизы к марту 2017 года превысила $55 млрд, однако с тех пор суммы не раскрывались. Согласно подсчетам отраслевого издания License Global, только в 2024 году розничные продажи лицензированных товаров составили $12 млрд, а общая выручка медиафраншизы оценивается в $115 млрд.

Вселенная Микки Мауса

Общая выручка — не менее $61 млрд

Франшиза ведет отсчет с 1928 года, когда американские художники-аниматоры и карикатуристы Уолт Дисней и Аб Айверкс придумали мышонка Микки — один из главных анимационных образов звукового мультипликационного кино. За последующие десятилетия вокруг персонажа и его друзей (утенка Дональда, пса Гуфи и др.) сформировалась разветвленная "экосистема", включающая короткометражные и полнометражные фильмы, телесериалы, тематические парки Диснейленд и Диснейси, номенклатуру мерчандайза из десятков тысяч товаров.

Правообладателем является The Walt Disney Company. Forbes оценивал объем глобальных розничных продаж в 2010 году в $9 млрд. Суммирование многолетних данных из разных источников (цифры кинотеатральной кассы, продаж видео на домашних носителях, игрушек и др.) дает приблизительную оценку общей выручки — более чем $61 млрд.

Вселенная Винни Пуха

Общая выручка — не менее $50 млрд

Медиафраншиза восходит к 1926 году, когда была опубликована первая книга Алана Милна о плюшевом медвежонке Пухе и его друзьях — сборник "Винни Пух", содержавший 10 глав-рассказов. Первые иллюстрации к рассказам выполнил художник Эрнест Говард Шепард.

В 1966 году The Walt Disney Company приобрела права на экранизацию произведений о Винни Пухе и последовательно превратила литературных персонажей в крупный лицензионный бренд.

Согласно данным The Licensing Letter, в 2016 году розничные продажи товаров с символикой Пуха составляли $2,8 млрд. Совокупный объем розничных продаж за все время существования франшизы (включая как произведения Алана Милна, так и диснеевские производные) оценивается отраслевыми изданиями в сумму, превышающую $50 млрд.

"Звездные войны"

Общая выручка — не менее $46 млрд

Научно-фантастическая франшиза основана в 1977 году американским кинорежиссером Джорджем Лукасом. Его "космический вестерн", как считается, стал новым словом в области визуальных эффектов и заложил основу подхода к коммерциализации кинематографа через продажу сопутствующих товаров.

В 2012 году студию Lucasfilm и все права на франшизу приобрела The Walt Disney Company. Вселенная включает в себя девять основных фильмов, многочисленные спин-оффы (картины и сериалы-ответвления), мультсериалы, романы, комиксы и видеоигры, тематические зоны с аттракционами в диснеевских парках развлечений. По оценкам разных изданий, суммарная выручка превышает $46 млрд, причем на кассовые сборы фильмов приходится порядка $10 млрд, а более $29 млрд принесла продажа различных товаров.

"Диснеевские принцессы"

Общая выручка — не менее $45 млрд

Медиафраншиза была запущена в 2000 году по инициативе Энди Муни, занимавшего в то время пост президента подразделения Disney по потребительским товарам.

Под единым брендом были собраны персонажи-принцессы из различных анимационных фильмов студии Диснея, начиная с "Белоснежки" 1937 года. По подсчетам The Licensing Letter, объем розничных продаж бренда в 2007 году достиг $4 млрд. Совокупный же объем продаж за весь период существования франшизы оценивается на уровне $45 млрд.

"Ампанман"

Общая выручка — не менее $38 млрд

Эта медиавселенная, почти не известная за пределами Японии, зародилась в 1973 году с выпуском детских иллюстрированных книг художника и писателя Такаси Янасэ. В них действует супергерой, чья голова сделана из ампана — традиционной японской сдобной булочки, начиненной пастой из бобов адзуки.

Главная черта Ампанмана — готовность к самопожертвованию: если он встречает кого-то голодного или попавшего в беду, герой позволяет отломить кусочек своей головы, чтобы накормить нуждающегося. Силы Ампанмана при этом уменьшаются, но пекарь дядюшка Джем всегда может испечь ему новую голову. С 1988 года выходит аниме-сериал, также снято свыше 30 полнометражных мультфильмов.

В Японии франшиза пользуется исключительной популярностью среди дошкольников. Правами владеет издательство Froebel-kan, входящее в состав Toppan Printing. Японские отраслевые источники оценивают суммарный объем продаж бренда в $38 млрд. При этом основную часть выручки приносят товары с символикой персонажа.

"Барби"

Общая выручка — не менее $36 млрд

Кукла Барби, олицетворяющая современную девушку, была создана Рут Хэндлер и впервые выпущена американской компанией Mattel в 1959 году.

В полномасштабный медиамикс вселенная Барби оформилась только в 1987 году с трансляцией телевизионных спецвыпусков и появлением первых видеоигр. С 2001 года Mattel выпускает о героине и ее друге Кене цикл анимационных фильмов. В 2023 году на экраны вышел полнометражный игровой фильм о Барби производства Warner Bros., собравший свыше $1,4 млрд в мировом прокате. По подсчетам издания The Licensing Letter, суммарный доход от продажи фирменной продукции в период с 1987 года превысил $36 млрд.

Киновселенная Marvel

Общая выручка — не менее $35 млрд

Кинематографическая "экосистема" начала формироваться в 2008 году, когда Marvel Studios (подразделение крупного американского издательства Marvel Comics) выпустили фильм "Железный человек".

С 2009 года студия находится в собственности The Walt Disney Company. Вселенная представляет собой взаимосвязанную серию супергеройских фильмов на основе комиксов с широко известными персонажами: Человеком-пауком, Людьми Икс, Невероятным Халком, Капитаном Америкой и др. По данным агрегаторов кассовых сборов, суммарные сборы кинолент вселенной превышают $35 млрд. Таким образом, она является самой кассовой киновселенной в истории, обогнав "Звездные войны" и цикл фильмов о Джеймсе Бонде.

"Мир волшебства"

Общая выручка — не менее $34 млрд

Истоки франшизы лежат в 1997 году — тогда британская писательница Джоан Роулинг опубликовала первый роман о юном волшебнике Гарри Поттере.

В 2001–2011 годах киностудия Warner Bros. выпустила восемь экранизаций книг Роулинг. Впоследствии вселенная расширилась за счет серии "Фантастические твари и где они обитают", театральных постановок и тематических парков аттракционов. Суммарная выручка франшизы превышает $34 млрд, из них порядка $8 млрд приходится на продажи книг и около $10 млрд — на киносборы.

Hello Kitty

Общая выручка — не менее $33,5 млрд

Японский медиабренд начал развиваться в 1974 году: по заказу компании Sanrio дизайнер Юко Симидзу и иллюстратор Юко Ямагути создали персонажа Китти Уайт — похожую на белую кошку девочку, которая живет в Лондоне. Поначалу образ использовался для украшения школьных принадлежностей, однако быстро распространился на одежду, аксессуары, игрушки, косметику, парфюмерию, бытовую электронику, анимационную продукцию и многие другие категории товаров. По данным самой Sanrio, а также отраслевого издания License Global, суммарные доходы от реализации лицензированных товаров под брендом Hello Kitty за все время существования франшизы превысили $33,5 млрд.

Среди медиафраншиз, принесших $20–30 млрд, — циклы видеоигр Call of Duty, Dungeon Fighter Online и Candy Crush, вселенные Бэтмена, трансформеров и анимационных фильмов "Тачки" студии Pixar (принадлежит The Walt Disney Company). $10–20 млрд принесли "Черепашки-ниндзя", "Король-лев", "Пакман", "История игрушек", "Варкрафт", "Звездный путь", "Уличный боец", "Юрский парк", "Истребитель демонов" и др.