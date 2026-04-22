Лучшие фильмы о путешествиях

Наступили солнечные дни, а вместе с ними проснулась и тяга к отпуску. Но если возможности отдохнуть и съездить в путешествие в ближайшее время не представится, предлагаем альтернативу — погрузиться в фильмы в жанре роуд-муви о побегах и приключениях. Этот жанр может похвастаться и живописными пейзажами, и глубокими размышлениями о бытии и человеческих стремлениях. Рассказываем, какие фильмы точно стоит посмотреть.

Целиком и полностью / Bones and All

Год: 2022

Страна: Италия, США

Жанр: романтический фильм ужасов роуд-муви

Главные роли: Тейлор Рассел и Тимоти Шаламе

Действие фильма происходит в конце 1980-х годов. На подростковой вечеринке девочка Марен чуть не откусила палец своей подруге. После этого ей и её отцу пришлось срочно бежать и сменить место жительства. Когда Марен исполнилось 18, отец бросил её, оставив небольшое количество денег и кассету, на которой объяснил свой поступок: когда девочке было три года, она загрызла насмерть свою няню. На своем пути Марен встречает и других людей, которые также оказываются каннибалами.

Купе номер 6

Год: 2021

Страна: Финляндия, Эстония, Россия, Германия

Жанр: драма, мелодрама

Главные роли: Сейди Хаарла и Юра Борисов

Студентка из Финляндии Лаура сбегает на поезде Москва — Мурманск от невзаимной любви. Ей приходится делить тесное купе с грубым и закрытым шахтером Лехой. Что могло объединить этих двух людей? Одиночество.

Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 2021 году.

Земля кочевников / Nomadland

Год: 2020

Страна: США, Германия

Жанр: драма

В главной роли: Фрэнсис Макдорманд

После закрытия фабрики по производству гипсокартона в январе 2011 года 60-летняя Ферн осталась без работы и средств к существованию. Она собирает свои скромные пожитки и отправляется в путешествие по разным штатам в поисках сезонной работы. Так женщина и становится кочевником.

Картина удостоена премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса».

Американская милашка / American Honey

Год: 2016

Страна: Великобритания, США

Жанр: драма, мелодрама, приключения

В главных ролях: Саша Лэйн, Шайа ЛаБаф, Райли Кио

Стар — девочка-подросток из Оклахомы, которая сама воспитывает младших брата и сестру, пока ее родители живут беззаботной жизнью. Устав от такой реальности, она решает сбежать и отправиться в путешествие по Соединенным Штатам вместе с другими молодыми людьми. Они путешествуют на фургоне, зарабатывая на жизнь продажей журналов.

На дороге / On the Road

Год: 2012

Страна: Франция, США, Великобритания, Мексика, Канада, Аргентина

Жанр: драма, мелодрама, приключения

В ролях: Гаррет Хедлунд, Сэм Райли, Кристен Стюарт

После смерти отца начинающий писатель Сэл знакомится с Дином — парнем, который недавно вышел из тюрьмы и женился на очаровательной красотке Марилу. Молодые люди сразу же становятся неразлучными друзьями. Сэл, Дин и Марилу отправляются в путешествие, чтобы лучше узнать мир, людей и самих себя.