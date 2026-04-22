Спортивная драма с Расселом Кроу: что известно о фильме «Бой со зверем»

30 апреля в российский прокат выйдет спортивная драма «Бой со зверем» с Расселом Кроу в одной из главных ролей. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

После долгих лет вдали от ринга бывший чемпиона ММА Гэбриел Стоун вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за смерть брата. Воссоединившись со своим тренером, сделавшим его легендой, Стоун готовится к последнему бою — жестокой схватке с нынешним чемпионом, который готов на глазах у всего мира уничтожить его. Главного героя поддерживают семья и знаменитый тренер, но его противник — воплощение порока и безнаказанности. Гэбриел, доведенный до предела, понимает, что теперь на кону стоит не только его жизнь, но и наследие.

В ролях:

Дэниэл Макферсон — Паттон Джеймс;

Рассел Кроу — Сэмми;

Люк Хемсворт — Гэбриел Стоун

Брен Фостер — Ксавье Грау;

Моджиан Ариа — Малон;

Келли Гейл — Лучиана;

Элиза Матенгу — Тони;

другие актеры.

Кто снимал:

режиссер — Тайлер Эткинс;

сценаристы — Рассел Кроу и Дэвид Фриджерио;

продюсеры — Тим О'Хэйр, Джон Шварц и другие;

оператор — Томаз Лабанка;

композитор — Брайан Кашиа;

художник-постановщик — Сэм Хоббс.

Съемки

Съемки фильма стартовали в октябре 2024 года. Лента снималась в сотрудничестве с организацией ONE Championship, которая специализируется на проведении поединков по различным видам боевых единоборств. Часть съемок проходила в январе 2025 года в Бангкоке на арене Impact — она стала местом действия ключевой сцены фильма. Также многие кадры снимали в течение недели во время турнира ONE 170.

