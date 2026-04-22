Стартовали съемки третьего сезона детектива «Ронин»

Кинокомпания «Триикс Медиа» объявила о старте производства третьего сезона сериала «Ронин». Съёмки шоу продлятся несколько месяцев в Санкт-Петербурге, после чего премьера продолжения состоится на телеканале ТВ-3 и в онлайн-кинотеатре Premier.

Шоу продолжит историю бывшего сотрудника спецназа СОБР Ивана Доронина, который вместе с детьми живёт в Санкт-Петербурге. В продолжении герой вместе с семьей переезжает в карельскую деревню Кийта и становится директором местного заповедника. Однако его спокойная жизнь оказывается иллюзией: в деревне появляется загадочный норвежский коллекционер, охотящийся за триптихом с зашифрованной картой сокровищ викингов.

К главным ролям в сериале вернутся Дмитрий Паламарчук, Любовь Баханкова и другие актёры. Режиссёрами продолжения выступят Игорь Драка и Анатолий Семёнов.