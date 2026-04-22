«Проект "Конец света"» может получить неожиданную номинацию на «Оскаре»

Издание Variety сообщило, что фильм «Проект "Конец света"» может получить неожиданную номинацию на премии «Оскар»-2027. Речь идёт об инопланетянине Рокки, который получит возможность побороться за награду в категории «лучшая мужская роль второго плана».

По данным источников СМИ, получить номинацию может кукловод и театральный актёр Джеймс Ортис. Именно он управлял движениями инопланетянина на съёмках фильма. Его работа соответствует требованиям Американской киноакадемии. Сама компания Amazon MGM намерена продвигать артиста как номинанта.

Ортис также может побороться за премию Британской киноакадемии и за награду от Гильдии киноактёров США. При этом на «Золотой глобус» его работа попасть не может из-за несоответствия критериям.

«Проект "Конец света"» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Общие сборы картины достигли более $570 млн — это уже самый успешный фильм студии Amazon MGM.