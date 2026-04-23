Вышел первый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Кинопрокатная компания "Вольга" поделилась первым тизер-трейлером полнометражного анимационного фильма "Лунтик. Обратная сторона Луны".

© Российская Газета

В новой ленте любимый малышами герой задается вопросом, где его Папа. Мама рассказывает ему, что он исчез на обратной стороне Луны, но обязательно вернется. Лунтик ждать не желает - вместе с верным другом кузнечиком Кузей, а также вредными гусеницами Пупсенем и Вупсенем он отправляется на поиски родителя.

Режиссер и сценарист - Дарина Шмидт ("Лунтик. Возвращение домой", "Иван Царевич и Серый Волк", "Три богатыря", "Три кота").

Премьера назначена на 27 августа.