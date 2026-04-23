Джеймс Ганн сообщил о начале съемок продолжения «Супермена»

Глава DC Studios Джеймс Ганн сообщил о начале съемочного процесса продолжения перезапущенного "Супермена" с подзаголовком "Человек завтрашнего дня" (Man of Tomorrow).

Это будет четвертый полнометражный фильм в медиафраншизе "Вселенная DC".

В новом фильме Человеку из стали (Дэвид Коренсвет) придется объединиться со своим заклятым врагом Лексом Лютором (Николас Холт), чтобы сразиться с общим врагом Брейниаком (Ларс Айдингер), ответственным за уменьшение и кражу столицы Криптона.

К своим ролям вернутся Рэйчел Броснахэн, Аарон Пьер, Нейтан Филлион и Скайлер Джизондо, к ним присоединятся Адриа Архона и Фрэнк Грилло.

Режиссером и сценаристом снова выступил сам Ганн.

Премьера назначена на 9 июля 2027 года.

"Супермен", вышедший летом 2025 года, собрал в мировом прокате 618 миллионов долларов.

Премьера "Супергерл" - второго фильма DCU - состоится 26 июня, с 23 октября зрителей ждет встреча с одним из самых опасных врагов Бэтмена - "Глиноликим".