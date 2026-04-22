Названа дата премьеры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Amazon определилась с датой премьеры третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». По данным СМИ, продолжение собираются выпустить до конца 2026 года.

Ранее в Сети появились слухи, что третий сезон выйдет в 2027 году, однако источники издания опровергают информацию. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье. События третьего сезона развернутся спустя несколько лет после второго.

Всего планируется пять сезонов шоу «Властелин колец: Кольца власти». Однако зрительские рейтинги проекта стремительно падают, что может сказаться на планах авторов.