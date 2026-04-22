Вышел тизер фильма «Смерть Робин Гуда»

Студия А24 представила мрачный тизер фильма «Смерть Робин Гуда». Картина выйдет в мировом прокате уже 19 июня.

Лента расскажет об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

Главные роли исполнили Хью Джекман («Дэдпул и Росомаха»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгард («Оно») и другие актёры. Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски — постановщик фильмов «Свинья» и «Тихое место: День первый».