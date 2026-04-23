Появился финальный трейлер фильма ужасов «Хокум» с Адамом Скоттом
Стриминговый сервис Neon представил заключительный трейлер хоррора "Хокум" (Hokum), главную роль в котором исполнил Адам Скотт ("Разделение"). В российский прокат картина выйдет 7 мая.
В центре сюжета история писателя, заселившегося в странный ирландский отель, чтобы развеять прах своих родителей. После бесследного исчезновения горничной литератор узнает о "номере для молодоженов", в котором проживает настоящая ведьма.
Роли в фильме исполнили Питер Кунан ("Заговор сестер Гарви"), Остин Амелио ("Ходящие мертвецы"), Дэвид Уилмот ("Боткин"), Флоренс Ордеш ("Основание") и другие.
Режиссер и сценарист - Дэмиен МакКарти ("Астрал: Медиум").
Рейтинг "свежести" ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 97%.