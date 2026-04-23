«Королеву интернета» вырезали из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Из продолжения фешен-комедии "Дьявол носит Prada" была удалена эпизодическая сцена с участием "королевы интернета" Сидни Суини ("Эйфория", "Горничная"). Об этом сообщает издание Variety.

В трехминутном камео актриса, сыгравшая саму себя, примеряла платье при помощи героини Эмили Блант ("Крушащая машина"). Продюсеры сошлись во мнении, что сцена выбивалась из общей структуры, и приняли решение не включать ее в окончательный монтаж.

Кроме того, из картины были вырезаны эпизоды с участием Конрада Рикаморы ("Как избежать наказания за убийство"), исполнившего роль соседа Энди Сакс (Энн Хэтэуэй).

Ожидалось, что в сиквеле появится главная вдохновительница проекта - экс-глава журнала Vogue Анна Винтур, и все же легенда мира моды предпочла остаться за кадром.

Премьера фильма назначена на 1 мая.