Вышел тизер фильма ужасов «Глиноликий» от DC

Компания Warner Bros. представила тизер фильма «Глниоликий». Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.

Картина войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого он получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».