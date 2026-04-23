Режиссер фильма «Литвяк» рассказал о премьере фильма о легендарной летчице

Режиссёр Андрей Шальопа представил на 48-м Московском международном кинофестивале фильм «Литвяк» о самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны. Картина стала первым полнометражным игровым кино о легендарной лётчице.

Андрей Шальопа стал известен благодаря военной драме «28 панфиловцев», которую создал на народные деньги. Новую картину режиссёр также снял при поддержке краудфандинга и Фонда кино.

Главную роль исполнила актриса Театра Вахтангова Полина Чернышова. Актриса провела долгие месяцы в образе, чтобы передать историю хрупкой, но стальной 21-летней Лидии Литвяк.

«Очень пронзительная, красивая история», — поделился Шальопа в беседе с RT.

Режиссёр отметил, что точная дата премьеры пока не утверждена. Предварительно создатели ориентировались на октябрь этого года.

«Что касается даты выхода фильма, она пока не утверждена окончательно, хотя предварительно мы ориентировались на октябрь. Неопределённость связана не с производством фильма, а с рыночными моментами — наша прокатная компания сейчас решает, в какое время лучше выпустить ленту», — пояснил режиссёр.

Напомним, Лидия Литвяк — самая результативная женщина-пилот Великой Отечественной войны. До сих пор её история не была воплощена в полнометражном игровом кино — о лётчице снимали только документальные фильмы.

