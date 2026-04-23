Когда выйдет фильм «Энола Холмс 3»

Издание What's on Netflix раскрыло дату выхода фильма «Энола Холмс 3». Премьера продолжения детективной серии состоится 1 июля на стриминговом сервисе Netflix.

Первая часть вышла в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м появилось продолжение ленты. Суммарно обе картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра.

Сюжет триквела расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. В издании отметили, что действие новой картины будет происходить на островах Мальты.

Главную роль снова исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотит на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграет мать семьи.