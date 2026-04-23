В России вышел фильм «Запретный плод» с Лили Рейнхарт

Сегодня в кинотеатрах России начинают показывать фильм «Запретный плод». Это официальный прокат

Сюжет фильма рассказывает о молодой ведьме по имени Пампкин, которая устраивается работать в магазин Free Eden. Однажды героиня выясняет, что её руководитель Эппл — лидер тайного культа, который находится в подвале торгового центра. Теперь ей предстоит сразиться со злобным обществом ведьм.

Главные роли в ленте исполнили Лили Рейнхарт («Ривердэйл»), Виктория Педретти («Призрак дома на холме»), Александра Шипп («Тик-так… БУМ!») и другие актёры. Режиссёром выступила Мередит Эллоуэй («Первое свидание»).

Картина понравилась критикам: на Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 85% обозревателей.