Иранский режиссер рассказал, как советское кино повлияло на его творчество

Режиссер Газеми рассказал, чьи работы повлияли на его творчество
Картины советских режиссеров Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова и Александра Довженко оказали значительное влияние на художественный стиль иранского режиссера Хамидрезы Газеми. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Все мастера хороши - от Кулешова, Эйзенштейна, Довженко. Они не только остались в истории кино своей страны, но и вошли в мировую историю. Более того, они формировали само кино, когда оно было еще совсем молодым", - сказал режиссер.
Газеми отметил, что обучение в России оказало заметное влияние на его художественный стиль. По его словам, ему удалось соединить элементы иранской и российской культур, что отражается в его работах.
Газеми подчеркнул, что вклад советских кинематографистов сложно переоценить.
"Без Кулешова, без его подхода к монтажу кино уже невозможно представить. Неважно, где ты снимаешь и какой ты национальности", - отметил он.
По его словам, одной из ключевых работ для понимания кинематографа остается фильм "Броненосец "Потемкин".
"Это своего рода Библия для кинематографистов. Невозможно говорить о кино, не обращаясь к таким работам", - добавил режиссер.