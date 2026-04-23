Иранский режиссер рассказал, как советское кино повлияло на его творчество

Картины советских режиссеров Сергея Эйзенштейна, Льва Кулешова и Александра Довженко оказали значительное влияние на художественный стиль иранского режиссера Хамидрезы Газеми. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Все мастера хороши - от Кулешова, Эйзенштейна, Довженко. Они не только остались в истории кино своей страны, но и вошли в мировую историю. Более того, они формировали само кино, когда оно было еще совсем молодым", - сказал режиссер.

Газеми отметил, что обучение в России оказало заметное влияние на его художественный стиль. По его словам, ему удалось соединить элементы иранской и российской культур, что отражается в его работах.

Газеми подчеркнул, что вклад советских кинематографистов сложно переоценить.

"Без Кулешова, без его подхода к монтажу кино уже невозможно представить. Неважно, где ты снимаешь и какой ты национальности", - отметил он.

По его словам, одной из ключевых работ для понимания кинематографа остается фильм "Броненосец "Потемкин".