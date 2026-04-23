Драма «Коммерсант» с Александром Петровым вышла в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах России стартовали показы драмы «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. Посмотреть картину уже могут все желающие в кинотеатрах.

Фильм рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

В картине вместе с Петровым также свои роли исполнили Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук.