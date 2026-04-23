Создатель Марио ошарашен реакцией критиков на «Супер Марио: Галактическое кино»

Создатель Марио легендарный японский геймдизайнер Сигэру Миямото высказался о сильной критике мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Он признался, что остался ошарашен такой реакцией на картину.

По словам Миямото, его сбивает с толку, почему по мультфильму так резко прошлись даже те, кто, казалось бы, должен выступать за развитие киноиндустрии и его разнообразие.

Мы пришли из другой сферы и сделали всё возможное, чтобы вдохнуть новую жизнь в киноиндустрию. И всё же те, кто должен защищать киноиндустрию, настроены крайне негативно. Это действительно сбивает с толку.

«Супер Марио: Галактическое кино» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.