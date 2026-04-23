Стало известно, сколько россиян платят за онлайн-кинотеатры

В первом квартале 2026 года 56% горожан пользовались подписками на онлайн-кинотеатры, в том числе бесплатными и оформленными на пробный период.

© Российская Газета

Платными подписками пользовались 45% жителей российских городов.

В четвертом квартале 2025 года эти доли составляли 51% и 40% соответственно.

Информацией об этом поделились с "РГ" аналитики исследовательской компании ICMR (ООО "ГФК-Русь") на основе собственного исследования данных об онлайн-кинотеатрах в России за первый квартал 2026 года.

Эксперты подчеркивают, что показатели первого квартала 2026 года - новый рекордный уровень пользования подписками на онлайн-кинотеатры. Предыдущий рекорд был поставлен в начале 2025 года - тогда доля пользователей подписок достигла 54% горожан, а платящих пользователей 41%.

Отмечается, что сезонный всплеск пользования подписками в первом квартале происходит ежегодно, и в этом году разница с предыдущими тремя месяцами еще более заметна. Особенно сильно увеличилась доля жителей, пользующихся платными подписками.

Специалисты отдельно указывают, что лидирующий онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" увеличил отрыв от конкурентов. Подпиской на этот стриминг в первом квартале 2026 года пользовались 27% жителей российских городов, что значительно выше аналогичного показателя четвертого квартала 2025 года - 23%. Это также стало историческим максимумом для российских онлайн-кинотеатров. Доля платящих подписчиков "Кинопоиска" за тот же период также увеличилась - с 19% до 22% горожан.

По данным аналитиков, другие онлайн-кинотеатры из топ-5 также нарастили общее количество подписчиков. На втором месте остается Okko с 14% пользователей подписки среди горожан и 11% пользователей платной подписки. "Иви" и Wink продолжают делить третье место - подписками на них в первом квартале 2026 года пользовались по 11% горожан. При этом по доле пользующихся платными подписками "Иви" вырос заметно быстрее конкурента и в результате впервые с 2024 года вышел на чистое третье место - 9% жителей городов против 8% у Wink. Подпиской на занимающий пятое место онлайн-кинотеатр "КИОН" пользуются 9% жителей российских городов, 7% платят за нее.

Традиционно самый высокий уровень проникновения подписки на онлайн-кинотеатры - в возрастной группе 25-34 года (64% горожан), а также в городах-миллионниках (до 61% в Москве и Санкт-Петербурге). Наиболее низкий уровень проникновения подписки - в самой младшей (16-24 года) и самой старшей (45-55 лет) возрастных группах - по 50%.

В онлайн-опросе приняли участие 7200 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. Предметом исследования стали онлайн-кинотеатры: "Иви", "Кинопоиск", Okko, Amediateka, Netflix, Apple TV+, Premier, Wink, START, "Билайн ТВ", "КИОН", KinoPub, "Смотрёшка" и онлайн-кинотеатр "Триколор".