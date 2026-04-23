Представлены постеры с главными героями сериала «Первая ракетка»

Онлайн-кинотеатр Wink представил постеры с главными героями спортивного сериала «Первая ракетка». Теннисная картина с Данилой Козловским стартует уже 30 апреля на стриминге. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

«Первая ракетка» расскажет историю теннисистки Кати, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Она притворяется новичком и ездит на частные корты, где играет на деньги. Её замечает бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников и понимает, что Катя — это его шанс вернуться в мир большого спорта.

© Wink

© Wink

© Wink

© Wink

Главные роли в сериале сыграли Данила Козловский («Легенда №17») и Полина Гухман («Фишер»). Сценаристом выступил Андрей Мухортов («Тётя Марта»).