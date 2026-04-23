В России состоялась премьера комедии «Родительский дом» с Романом Курцыным

С сегодняшнего дня в России стартовали показы комедийного фильма «Родительский дом» с Романом Курцыным.

Лента рассказывает историю стюардессы Даши, которая решает продать бабушкин дом и купить квартиру в столице. Она приезжает в деревню, где встречает свою первую любовь — деревенского сыровара Мишу. Вместе со своим юным племянником Петровичем они превращают сделку с недвижимостью в настоящее испытание. Со временем Даша начинает понимать, что родительский дом не продаётся.

Главные роли в фильме сыграли Полина Максимова («Чебурашка») и Роман Курцын («Бременские музыканты»). Режиссёрами выступили Макс Максимов и Анна Герт («На деревню дедушке»).