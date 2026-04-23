Состоялся цифровой релиз второго сезона сериала «Самый ценный игрок»

23 апреля состоялась премьера второго сезона сериала «Самый ценный игрок». Все 10 эпизодов продолжения уже доступны на стриминговом сервисе Netflix.

Спортивная картина повествует об Айле Гордон — бывшей тусовщице, которая внезапно начинает руководить баскетбольной командой «Уэйвз». Во втором сезоне ей предстоит встретиться с братом Кэмом — он пытается вернуть клуб себе и завладеть бизнесом семьи.

Главную роль в продолжении вновь сыграла звезда мюзикла «Мелодия их мечты» Кейт Хадсон. К своим ролям также вернулись Джастин Теру («Малхолланд Драйв»), Дрю Тервер («Бруклин 9-9»), Бренда Сонг («Социальная сеть») и другие актёры. Во втором сезоне одну из ролей исполнила Октавия Спенсер («Прислуга»).