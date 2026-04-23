На 48-м Московском кинофестивале вручили первые призы

Сегодня в столице закрывается 48-й Московский международный кинофестиваль. Все самые престижные награды, в том числе "Золотого Святого Георгия", вручат вечером, а днем, по традиции, назвали лучших по мнению кинокритиков, киноклубов и зрителей.

Приз зрительских симпатий достался российской драме "Отец" Павла Иванова. Главный герой фильма - сибирский охотник, ушедший на фронт Великой Отечественной войны в поисках пропавшего без вести сына. Не все на войне складывается так, как он задумал, вместо передовой его сначала отправляют в хозвзвод. К счастью, для него - ненадолго. Судьба дает ему возможность проявить себя геройски, и вот уже охотник - на самом острие атак советской армии. Параллельно истории русского отца, в фильме развивается история немецкого снайпера, который воюет рядом со своим сыном.

Павел Иванов так рассказывал о своем фильме на ММКФ:

"Конечно, ключевой является тема родителей, отцов и детей, однако важным героем истории мы также хотели сделать и землю, как она переживает войну и как люди существуют на этой земле".

В широкий прокат драма выйдет 7 мая.

Приз жюри NETPAC - награда, которую вручает организация Network for the Promotion of Asian Cinema за фильмы из Азиатско-Тихоокеанского региона - увезут с собой из Москвы создатели китайского "Падения", фильма-травмы о девушке, которая застает своего отца с беременной женщиной. Будучи в шоке, она сбрасывает с балкона пепельницу и попадает в пятилетнего ребенка… Все это происходит на фоне выпускных экзаменов и поступления в вуз, что, по мнению продюсера ленты Чжан Шуо, является ключом для понимания характера героини и всего фильма.

"Для всех зрителей из Китая это точно очень значительная история, потому что для нас выпускные экзамены - это очень болезненный опыт", - подчеркивал на полях ММКФ продюсер.

Приз российских кинокритиков достался иранской картине "Небо везде одинаково" - "За актуальный межкультурный диалог", а дипломы кинокритиков получили российская лента "Выготский" (режиссер Антон Бильжо) - за многоплановый актерский ансамбль, и - снова "Падение" (режиссер Жэньфэй Ши), "За выразительность киноязыка".

Другие призы и специальные упоминания 48 ММКФ

Призы Гильдии неигрового кино и телевидения "За превосходное изображение триумфа духа над бренностью тела" и Особое упоминание Международной Федерации киноклубов - "В море странных мыслей", Республика Корея, режиссер Чхве Чёндан.Приз Международной Федерации киноклубов "Колючий взгляд" (основной конкурс) "За смелое воплощение мечты в реальность" - "Небо везде одинаково", Иран, режиссер Хамидреза Газеми.Приз Международной Федерации киноклубов "Колючий взгляд" (конкурс "Русские премьеры") "За оптику, приближающую далекое, помогая найти верный путь" - "На краю света", режиссер Эдуард Новиков.Приз Международной Федерации киноклубов "Колючий взгляд" (конкурс документального кино) "За честное видение большого в малом" - "Долгий путь домой", Китай, режиссер Сюйсун Чжэн.Особое упоминание Международной Федерации киноклубов (основной конкурс) "За мультижанровость социальной драмы" - "Воздаяние", Испания, Румыния, режиссер Даниэль Гусман.