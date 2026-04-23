Третий сезон «Эйфории» в России обошел по популярности пятый сезон «Пацанов»

«Кинопоиск» поделился актуальным списком самых популярных фильмов и сериалов в России. В период со 13 по 19 апреля лидером топа оказалась «Эйфория» — проект обошёл «Пацанов» и «Универ: 15 лет спустя» от ТНТ благодаря старту третьего сезона.

Драматическое шоу от HBO запустилось с 584 баллами интереса — это почти в два раза больше запуска второго сезона в 2022 году. В актуальную пятёрку также вошёл второй сезон «Молодёжки: Новая смена» и четвёртый сезон «Неуязвимого» — супергеройского шоу от Amazon.

В первую десятку также вошли новые «Папины дочки», российско-аргентинское шоу «Эль Руссо», финал третьего сезона аниме «Магическая битва» и драма «Тень сомнений».