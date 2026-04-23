Фильму «Мортал Комбат 2» прогнозируют более успешный старт, чем первой части

Издание Deadline поделилось прогнозами насчёт стартовых сборов фильма «Мортал Комбат 2». Лента может заработать за первые выходные в США около $ 50 млн.

Согласно данным аналитиков, сиквел имеет все шансы стартовать гораздо лучше оригинала 2021 года. За первый уикенд фильм «Мортал Комбат» собрал $ 23 млн в США — такого результата картина добилась, несмотря на то что вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Судя по прогнозам, вторая часть может оказаться более успешной для компании Warner Bros.

«Мортал Комбат 2» выйдет в мировом прокате 8 мая. По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.