Обнародован большой трейлер сериала «Звездный городок»

Компания Apple представила большой трейлер сериала «Звёздный городок». Спин-офф популярного шоу «Ради всего человечества» стартует 29 мая на стриминговом сервисе Apple TV. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Действие проекта развернётся в альтернативной вселенной, где СССР первым совершил полёт на Луну. Авторы сериала обещают продемонстрировать зрителям «захватывающий параноидальный триллер», который покажет жизнь советских космонавтов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главные роли сыграли Рис Иванс («Дом дракона»), Анна Максвелл Мартин («Джейн Остин»), Агнес О'Кейси («Волчий зал») и другие актёры. Авторами проекта выступили Мэтт Уолперт и Бен Недиви — создатели «Ради всего человечества».