Семь лучших фильмов с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес называет себя трудоголиком – если бы не её работоспособность, целеустремлённость и жёсткость, она бы не добилась мирового успеха.

Биография Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Касл-Хилле, Нью-Йорк. Отец Лопес Дэвид долгое время трудился в ночной смене страховой компании, а затем перешёл на работу в компьютерную фирму. Мать Гваделупе полностью посвятила себя быту и воспитанию детей. Дженнифер и ещё три сестры ютились в маленькой квартире, а уже потом смогли позволить себе скромный, но вполне комфортный дом.

Девочки росли в строгости. Несмотря на жёсткую дисциплину, сёстры разносторонне развивались. В пятилетнем возрасте будущая голливудская актриса и певица стала посещать уроки пения и танцев. Затем родители решили отправить дочь в католическую школу, где она стала петь в хоре.

Лопес активно занималась спортом и даже достигла в этом направлении немалых высот. Юная Дженнифер выступала на соревнованиях по бегу и спортивной гимнастике. А также была участницей школьной команды по софтболу.

Сразу после школы Дженнифер успешно прошла кастинг в комедию «Моя маленькая девочка». С этих пор началось восхождение девушки в мире шоу-бизнеса. Но, будучи по натуре робким и послушным ребёнком, Дженнифер решила пойти навстречу желанию своей матери и поступила на юридический факультет. Однако жажда славы и сцены сделали своё дело – колледж Лопес покинула сразу же после первого семестра.

Такое своевольное решение было принято семьёй в штыки. Лопес даже сбегала из дома, столкнувшись с непониманием близких. В один период своей жизни девушка устроилась на работу в юридическую фирму, параллельно подрабатывая танцовщицей.

Первые небольшие роли Лопес не были яркими. На телевидении её дебют состоялся в шоу «Яркие краски», где Дженнифер подменила одну из танцовщиц. Целых два года будущий кумир миллионов пробовала свои силы на шоу, но позже решила полностью акцентировать внимание на актёрстве и пении.

Первое появление на киноэкранах произошло в 1993 году. Лопес снялась в фильме «Потерянный в глуши». К сожалению, картина была не для широкого зрителя, поэтому её никто и не оценил. Затем актриса исполнила роль в ленте «Моя семья». За свою работу Дженнифер получила первую номинацию.

Однако последующие за этим роли нельзя назвать удачными: у всех был малый бюджет, и все они провалились в прокате. Но вскоре Джен смогла продемонстрировать свои танцевальные и актёрские способности в фильме «Селена». За эту роль актриса получила номинацию на премию «Золотой глобус». Дальше карьера красотки складывалась вполне успешно. В фильме «Вне поля зрения» партнёром актрисы выступил Джордж Клуни.

Параллельно с актёрством Дженнифер уверенно покоряла музыкальный олимп. А потом стала получать главные роли в романтических мелодрамах. На её счету такие фильмы, как «Свадебный переполох», «Давайте потанцуем». Впрочем, актрисе по силам и драматические роли. К примеру, в её фильмографии есть такие ленты: «С меня хватит», «Незаконченная жизнь», «Глаза ангела».

Особое место среди работ латиноамериканской актрисы и певицы занимает комедия «Если свекровь – монстр». Правда, если зрителям пришлась по вкусу игра Лопес, то кинокритики не были столь лояльны: за свою работу Лопес получила номинацию на «Золотую малину». Однако знаменитость не отчаялась и продолжила оттачивать своё мастерство. В дальнейшем она снялась в фильмах «Паркер», «Начни сначала», «Стриптизёрши», «Первый встречный».

Спорт и питание

В свои 56 лет Дженнифер Лопес продолжает активно выступать на сцене и сниматься в кино. А внешность голливудской знаменитости вызывает зависть и восхищение. Но за эффектным, подтянутым телом и ухоженной кожей скрывается неимоверная работа над собой. Лопес не скрывает, что всю жизнь посвятила строгой дисциплине. Её ежедневные тренировки состоят из силовых и кардионагрузок. Кроме того, Дженнифер обожает танцевать, что и делает в свободное время.

В питании звезда шоу-бизнеса отдаёт предпочтение белковой пище, некрахмалистым овощам и сложным углеводам. В её рационе полностью отсутствуют кофе, алкоголь, сахар и фастфуд. Не забывает знойная латиноамериканка и о водном балансе и качественном сне.

Личная жизнь

Первым мужем знаменитости стал Охани Ноа, официант из Майами. С ним Дженнифер была счастлива ровно год. Развод пары прошёл громко и не без скандалов. Ноа несколько раз пытался подать судебные иски против экс-супруги, в частности, требовал от неё солидную денежную компенсацию за неразглашение деталей их брака. Но добиться желаемого у него так и не получилось.

После развода Лопес закрутила непродолжительный, но яркий роман с рэпером Шоном Комбсом. Пара явно наслаждалась обществом друг друга и ярко проводила время. В один из таких вечеров Джен и Шон были задержаны после стрельбы в ночном клубе. Позже обвинения с Лопес были сняты, а вот рэперу пришлось отвечать свой поступок перед судом.

Актриса довольно быстро нашла замену Комбсу. Возлюбленным Лопес стал танцор Крис Джадд, за которого она позже вышла замуж. Брак длиной в год обернулся для латиноамериканки очередными судебными тяжбами.

После второго развода Дженнифер начала встречаться с актёром Беном Аффлеком. Пара была постоянно на виду у папарацци и даже объявила о помолвке. Правда, до долгожданной свадьбы так дело и не дошло. Дженнифер и Бен расстались через год отношений.

Третьим супругом певицы и актрисы стал её давний друг – певец Марк Энтони. Пара узаконила отношения сразу же после развода Энтони с первой женой. Несмотря на наличие двоих детей, после семи лет брака Дженнифер и Марк расстались.

На счету Дженнифер романы с танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом. А в 2021 году Лопес вновь заметили в объятиях Бена Аффлека. На радость многочисленных поклонников, пара объявила о воссоединении и на этот раз дошла до алтаря. Продержались влюблённые два года.

Фильмы с Дженнифер Лопес

«Госпожа горничная», США, 2002 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Уэйн Ван

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Рэйф Файнс, Наташа Ричардсон

Возрастные ограничения: 12+

Изначально на роль Марисы Вентуры претендовали Сандра Буллок и Хилари Суэнк, но создатели картины отдали предпочтение Дженнифер Лопес. И не прогадали: роль стала ярким проявлением актёрских способностей актрисы и до сих пор вызывает у неё лёгкое чувство ностальгии. По признанию Лопес, именно эта работа является одной из самых значимых в её кинокарьере.

«Первый встречный», США, Китай, Япония, 2021 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Кэт Койро

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Малума

Возрастные ограничения: 12+

Свадебное платье Кэт в исполнении Дженнифер Лопес принадлежит известному ливанскому модельеру Зухаиру Мураду. Актриса лично выбрала его из всех предложенных ей платьев. Несмотря на вес наряда в 43 кг, актриса буквально настояла на своём выборе. Съёмки ленты попали под пандемию коронавируса, поэтому одну из сцен Дженнифер и Малуме пришлось снимать прямо из дома.

«Денежный поезд», США, 1995 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Джозеф Рубин

Главные актёры: Уэсли Снайпс, Вуди Харрельсон, Дженнифер Лопес

Возрастные ограничения: 18+

Дженнифер Лопес могла и не сыграть в этом фильме, ведь на роль её героини Грейс Сантьяго претендовали сразу две голливудские звезды: Кэмерон Диас и Кэтрин Зета-Джонс. Но судьба улыбнулась начинающей латиноамериканской актрисе и позволила ей закрепиться в Голливуде во многом благодаря именно этой картине. Зрители высоко оценили старания Лопес и посчитали её героиню-полицейского харизматичной и привлекательной.

«Свадебный переполох», США, Германия, 2001 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Адам Шенкман

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Мэттью Макконахи, Бриджит Уилсон

Возрастные ограничения: 18+

В романтической комедии «Свадебный переполох» Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи исполнили яркие роли. Актриса воплотила образ Мэри Фиори – талантливого и скрупулёзного свадебного организатора, которая неожиданно для себя влюбляется в жениха своей клиентки.

Кстати, первоначально в фильме Адама Шенкмана должны были сыграть Дженнифер Лав Хьюитт и Брендан Фрейзер, но актёры не смогли приступить к работе, поэтому их заменили на Сару Мишель Геллар и Фредди Принца-младшего. Но и они отказались от съёмок из-за путаницы в расписании.

«Моя пиратская свадьба», США, 2022 год

Жанр: боевик, мелодрама, комедия

Режиссёр: Джейсон Мур

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц

Возрастные ограничения: 18+

В комедийном боевике Дженнифер Лопес и Джош Дюамель исполняют роли жениха и невесты, которые готовятся к роскошному торжеству на отдалённом острове. Но внезапно свадьбу омрачают неизвестно откуда взявшиеся пираты, которые берут гостей церемонии в заложники. Кстати, несмотря на комедийный жанр, некоторые сцены давались актёрам с трудом. Так, Лопес чудом удержалась, едва не сорвавшись со скалы.

«Селена», США, 1997 год

Жанр: биография, музыка

Режиссёр: Грегори Нава

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Джеки Герра, Констанс Мари

Возрастные ограничения: 0+

В фильме «Селена» Дженнифер Лопес воплотила образ известной латиноамериканской поп-певицы. Но для того, чтобы пробиться к звёздной роли, будущей знаменитости пришлось пройти огромный отбор. В одно время создатели не видели никого другого в образе Селены, кроме Сальмы Хайек.

Однако по непонятным причинам актриса не дала согласие на работу в фильме, и тогда развернулась настоящая борьба среди малоизвестных актрис, жаждущих славы. По одной из версий, на роль претендовали около 20 тысяч девушек, но повезло лишь одной – Дженнифер Лопес. За работу актриса получила внушительный гонорар, став самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой своего времени.

«С меня хватит», США, 2002

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Майкл Аптед

Главные актёры: Дженнифер Лопес, Билли Кэмпбелл, Тесса Аллен

Возрастные ограничения: 18+

Для Лопес эта картина стала первой в карьере, где пришлось демонстрировать владения рукопашным боем. Для этой роли актриса брала уроки владения восточными единоборствами у самого Саймона Крэйна – известного тренера, который готовил Анджелину Джоли для фильма «Лара Крофт – расхитительница гробниц».