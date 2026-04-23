Кому поверили зрители на Московском кинофестивале

"Выготский", "Красный призрак 1812", "Песни джиннов", "Отец" и другие картины - на 48-м Московском международном кинофестивале в этом году просто шквал премьер российских фильмов и сериалов.

Председатель отборочной комиссии киносмотра Иван Кудрявцев специально для "РГ" ответил на вопрос: "На ММКФ в этом году много премьер российских фильмов и сериалов. Что это значит? Это политика фестиваля или стремительное возрождение российского кино?"

"Действительно, много российских фильмов, они во всех программах одной-двумя картинами представлены. Российское кино - на подъеме, и ММКФ с удовольствием отмечает этот тренд. Российскому кинорынку пророчили коллапс после ухода голливудских мейджоров, обеспечивавших 70% кассовой выручки. Но коллапса не случилось, и российское кино не просто удержало от него рынок, но и создало очень интересные условия для развития и выхода на новые международные конкурентные рубежи. Потенциал накапливается, это отрадно видеть и ощущать. Всех, кто хочет быть участником этого процесса, приглашаем на фестиваль, одна из миссий которого - быть площадкой продвижения российского контента", - сказал Кудрявцев.

Обозреватель "РГ" посмотрела несколько российских новых фильмов и сериалов, о которых можно рассказать подробнее. Итак, фестиваль открылся захватывающей картиной "Ангелы Ладоги" Александра Котта. В прокат картина выйдет 23 апреля и появится потом на телеканале "Россия 1". Фильм рассказывает о том, как в ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов превращается в другой отряд - бойцов. Лед еще тонкий, тяжелая военная техника по нему не проходит. То ли дело легкие буеры, фактически парусники на коньках. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать, и они были случайно обнаружены бойцами. Бывшие соперники в парусном спорте теперь не просто заодно - в их жизнь вошла любовь: воспитательница в детском доме приглянулась обоим. Роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов и другие.

Военная драма "Отец" - дебют Павла Иванова. Ею открылся основной конкурс кинофестиваля. Первое впечатление от фильма - похож на классические советские ленты "Отец солдата" и "А зори здесь тихие...". Также в финале встречаются нотки, отсылающие к "Белому солнцу пустыни". По сюжету сын отца - человека, который был разведчиком во времена предыдущей войны, пропал без вести на Великой Отечественной. И отец отправляется на фронт, чтобы его найти. Русским персонажам противопоставлены немецкие. Также отец и сын. Оба едут на фронт, в жерло войны. Но российский и немецкий отцы по-разному учат своих детей. По сюжету русский отец назначен командиром отряда боевых снайперов и обучает совсем еще зеленых бойцов. В фильме - хорошие актерские работы, в частности Ильи Шакунова, который сыграл главную роль, Романа Васильева, Владислава Тирона и Егора Абрамова. "Отец" появится в прокате 7 мая 2026 года.

Документальный фильм "Булгаков. Тайна мастера" режиссеров Артема Михалкова и Дениса Беспалого вошел в программу "Специальные показы". Это качественно сделанная лента с продуманными спецэффектами, рассказывающая о том, как произведения и любовь Булгакова влияли друг на друга. В ленте заняты ведущие российские актеры, такие как Артем Быстров. А содержательно акцент сделан на трех женщинах, которые играли большую роль в становлении писателя и отражались в его книгах. Это первая жена - самоотверженная Тася, которая спасла писателя, тогда еще врача, от увлечения морфием, светская красавица - танцовщица Любовь Белозерская. Годы брака с ней - это время создания "Дней Турбиных", "Багрового острова", "Зойкиной квартиры" и других произведений. И наконец, известная более других Елена Булгакова, чертами которой писатель наградил Маргариту из всем известного романа.

Кадр из фильма "Песни джиннов" // РГ

Фильм "Песни джиннов" Романа Михайлова - в секции "Русские премьеры". Действие происходит в индийском Варанаси - "городе мертвых", а также на Гоа. Две сюжетные линии вырываются вперед. Одна из них - с молодым индийским парнем, у которого не получается ничего из того, за что он берется. В итоге он едет в ашрам, чтобы залечить нанесенные неудачами душевные раны и достичь просветления с помощью прославленного гуру. А в ашраме он встречает настоящую принцессу... Вторая линия: две актрисы гуляют по Варанаси и вроде бы разговаривают ни о чем, но на самом деле - об очень важном. В ролях - Виктория Мирошниченко, известная зрителю по картине "Дылда" Кантемира Балагова, и Анастасия Негинская. Основной посыл фильма Михайлова - люди не замечают знаки, которые постоянно им преподносит жизнь, отсюда и песни джиннов. А когда осознают - иногда бывает слишком поздно. Мистическую и религиозную составляющую в фильме дополняют уникальные съемки одного из главных индийских праздников - Маха Кумбха Мела.