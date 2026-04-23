Пять фильмов и сериалов, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля исполняется 40 лет крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Авария на Чернобыльской АЭС, повлекшая за собой взрыв четвертого энергоблока, привела к выбросу в атмосферу огромного количества радиоактивных веществ. После эвакуации людей из Чернобыля и соседней Припяти власти установили зону отчуждения радиусом 30 километров.

События этой трагедии неоднократно становились художественным материалом для кинематографистов. "РГ" подготовила подборку фильмов и сериалов об атомной катастрофе в Чернобыле и обо всем, что с ней связано.

На фоне трагических событий разворачивается настоящая любовная драма. Главный герой в исполнении Данилы Козловского - Алексей Карпушин, которого назначают пожарным в город Припять. Там он встречает девушку, с которой когда-то встречался - у нее появился сын, который подозрительно похож на Карпушина. В этот момент происходит взрыв на АЭС - ликвидировать его последствия в составе пожарной бригады отправляется главный герой.

"Чернобыль" (мини-сериал, 2019), режиссер - Йохан Ренк

Снятый в основном в Прибалтике сериал совместного производства США и Великобритании произвел настоящий фурор. В 2020 году "Чернобыль" получил два "Золотых глобуса" - в номинациях "Лучший мини-сериал или фильм на ТВ" и "Лучший актер второго плана мини-сериала". Создатели сделали ставку на реализм: в "Чернобыле" был лишь один вымышленный персонаж - Ульяна Хомюк, образ которой воплотил в себе сразу нескольких женщин-ученых, ликвидировавших последствия аварии. История самой катастрофы дана в трех плоскостях: глазами ученых, ликвидаторов и политиков.

"Чернобыль. Фукусима. Жизнь после" (д/ф, 2016), режиссер - Оливье Жюльен

В 2011 году на АЭС Фукусима-1 из-за землетрясения и цунами произошла радиационная авария максимального уровня по Международной шкале ядерных событий. Сопоставимая по масштабу с чернобыльской аварией, катастрофа повлекла за собой схожие последствия - облучение огромного числа людей, последующую их эвакуацию и длительную ликвидацию загрязнений. Эти две аварии и сравнивает между собой французский документалист Оливье Жюльен. Он побывал на местах обеих катастроф и поговорил с участниками событий: ликвидаторами, учеными, эвакуированными и пострадавшими.

"Чернобыль. Зона отчуждения" (сериал, 2014-2017), режиссер - Андерс Банке

Сериал середины 2010-х годов сходу стал культовым. Зрители хвалили его за проработанный сюжет, интересных персонажей и нестандартные альтернативные линии - как, например, сюжетная ветка, в которой авария произошла не в СССР, а в США. Обыгрыш паранормальщины, которой наделена Зона, перемещения во времени и перипетии в истории - именно этим сериал полюбился отечественному зрителю.

Сериал стал ответом нашумевшему проекту HBO. Состав - звездный: Игорь Петренко, Александр Ильин-мл., Дмитрий Ульянов и Надежда Михалкова. Съемки проекта преимущественно велись в Беларуси, создатели сделали ставку на реализм. В сериале обыгрывается линия со спецагентами: незадолго до аварии подполковник военной контрразведки Андрей Николаев отправляется в Припять для того, чтобы поймать сотрудника ЦРУ Альберта Ленца.