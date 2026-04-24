Успехи и разочарования Московского кинофестиваля

Завершился 48-й Московский международный кинофестиваль. За неделю зрители посмотрели более 200 фильмов со всего света и пережили настоящее цунами российских премьер. Именно пережили, потому что многие отобранные в программу ленты назвать удачей трудно.

© Российская Газета

Бывало даже так, что критики после очередных кинопоказов мучили создателей: хоть намекните, что вы всем этим хотели сказать? В ответ - глубокомысленные речи о высокой миссии искусства. Или, скажем, в разговоре с критиками авторы игрового фильма "Хрупкость. Выдумщица" прибегли к услугам психолога - тот рассказывал на кинофестивале о... послеродовой депрессии. Кино, мол, об этом, почему бы и не просветить народ. Хорошо еще создатели якутской ленты "На краю света" о крещении тунгусов православным архиереем не устроили обряд массового крещения кинокритиков... Впрочем, всему свое время.

Но не все так грустно.

Держат марку создатели фильмов о Великой Отечественной войне. Фильм открытия "Ангелы Ладоги" Владимира Котта рассказал об отряде молодых спортсменов-буеристов, что спасают воспитанников детского дома в Ораниенбауме. "Семь верст до рассвета" Александра Андреева - история крестьянина Матвея Кузьмина, повторившего в 1942 году подвиг Сусанина. Главную роль в картине сыграл Федор Добронравов, признавшийся на презентации, что он счастлив быть частью такой истории. И добавил: не за горами время, когда в стране начнут снимать фильмы о героях спецоперации.

Пока же, если судить по программе ММКФ, режиссеры бегут от современности. Кто-то в сказки и мифологию (здесь особняком стоит картина "Шурале", где переосмысляется тюркский фольклор), а кто-то - в глубь веков или ближе - в СССР.

Аншлаговым фильмом ММКФ стал "Выготский" Антона Бильжо. Уже название, в которое вынесена фамилия выдающегося психолога и искусствоведа, обещало крепкую драму с интригой в стиле британского "Опасного метода", где Фрейд, Юнг и Шпильрейн накануне Первой мировой прорабатывают травмы друг друга разговорной терапией и вспыхивающей к месту и не к месту страстью.

Фестиваль завершился последним фильмом Вольфганга Беккера - драмеди "Берлинский герой"

В картине Бильжо все та же Сабина Шпильрейн, только в этот раз она пытается помочь смертельно больному советскому светилу Льву Выготскому. Тот отнекивается: полно работы - надо успеть доказать, что нет безнадежных детей даже в коррекционных интернатах, что каждый может стать тем новым человеком, с которым мы придем к светлому будущему. Выготский торопился найти слова, которые бы всех примирили. Но удивительным образом Бильжо превращает биографию в карикатуру, где признанный всем миром педагог и психолог (роль Сергея Гилева) напоминает комика, живущего в хтонической страшилке - с коммуналками, стукачами, красными платками, лозунгами, алкоголиками и живыми мертвецами. Сцена в морге, где Шпильрейн пытается излечить своего пациента от страха смерти, и вовсе скатывается до абсурда: вернувшийся вдруг сторож напоминает голливудского зомби.

В борьбе за зрительское внимание режиссер в каждой сцене пытается удивить, рассмешить, напугать, провести со зрителем эксперимент в стиле самого Выготского, и зачастую у него получается ярко, красочно, эпатажно, но при этом создатели теряют главное - человека.

Это главная беда многих российских премьер: в них нет человеческого, а значит, нет чувств. А между тем члены жюри именно на чувства рассчитывали.

Китайская актриса и певица Цзинь Ша на полях ММКФ не случайно обмолвилась о рецепте кино: "Если фильм может вас затронуть, значит это хороший фильм". И еще: "Хороший фильм позволяет каждому человеку обрести силу и поверить в самого себя, он способен вдохновить на новые свершения".

А еще жюри надеялось, что никто из участников не забыл о главной магии кино - "это тот язык, который нас всех объединит". Судя по фестивалю, ближе других к этой цели азиатский кинематограф. Да, там тоже погоду делает "кино травмы". Тому подтверждение китайское "Падение", где девушка-подросток застает отца с беременной любовницей. Или южнокорейский "Зимний свет", где в одном флаконе и подростковый суицид, и разница между богатыми и бедными, и проблемы системы образования... Но здесь же "Путешествие в дальние края" - о кореянке, которая борется с болезнью и помогает талантливому пианисту завершить обучение. Здесь же - "Ресторанчик Ки Нам" - тонкая драма о влюбленности переводчика к соседке, снятая под влиянием Вонга Карвая.

Чем еще запомнится нынешний ММКФ? Была сильная программа документального кино. Вот где режиссеры от реальности не бегали, а как раз наоборот - вторгались в нее, иногда с риском для жизни. В картине военного документалиста Владислава Рыткова "Приграничье" камера следует за освободителями Курской области.

С мощной работой приехал китайский режиссер Сюйсун Чжэн, в его фильме "Долгий путь домой" - обычный парень из деревни. И жизнь у него не сахар, жена бросила, остались дочки, родители больны, единственная работа - на ликеро-водочном заводе. Но он не отчаивается. Часто сохранить оптимизм ему помогает режиссер фильма, ставший за несколько лет съемок своему герою другом. Когда фильм отобрали в Москву, парень из деревни от радости плакал.

Если кино помогает простому деревенскому жителю стать хоть чуточку счастливее, значит - да здравствует кино. О том, как внимание прессы и кинематографистов может изменить жизнь человека, и фильм-закрытие ММКФ драмеди "Берлинский герой", последняя работа Вольфганга Беккера. О владельце видеопрокатной лавки, который якобы организовал массовый побег из ГДР...

Кажется, ММКФ угадал главный запрос зрителя, зависшего между искусственным интеллектом и средневековой реальностью: либо кино меняет нас и нашу жизнь, либо мы массово сбегаем из кинотеатров, и никакие психологи не помогут.

Награды фестиваля