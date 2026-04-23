Опубликован постер фильма «Кремлевский волшебник»

Кинокомпания Vertical представила постер фильма «Кремлёвский волшебник». Картина про Владимира Путина выйдет в мировом прокате уже 15 мая.

Лента представляет собой экранизацию одноимённой книги Джулиано да Эмполи. «Кремлёвский волшебник» расскажет историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Самого Владмира Путина воплотил на экране знаменитый актёр Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). В картине также сыграли Пол Дано («Бэтмен»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Джеффри Райт («Бэтмен») и другие артисты. Режиссёром выступил Оливье Ассайас («Карлос»).