Организаторы ММКФ объяснили, почему Сокурову не вручили премию

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не подписывал документов о вручении специального приза «За вклад в мировой кинематограф» российскому режиссеру Александру Сокурову. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ММКФ.

Там уточнили, что в 2026 году никаких решений, принятых Организационным комитетом и дирекцией фестиваля о вручении спецприза «За вклад в мировой кинематограф», не было, потому никаких бумаг, связанных с этим, Никита Михалков не подписывал.

До этого сам Сокуров объявил, что получил официальное письмо от Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить ему приз «За вклад в мировой кинематограф». При этом, по словам мастера, накануне премьеры его фильма «Записная книжка режиссера» он узнал, что вручение премии отменяется. О том, что президент ММКФ прислал Сокурову письмо, в середине апреля также говорила режиссер Любовь Аркус.

48-й Московский международный кинофестиваль прошел в российской столице с 16 по 23 апреля. В нем приняли участие примерно 200 фильмов, в том числе 19 мировых и международных, а также 96 российских премьер. В число ведущих стран по количеству картин вошли Россия, Китай, Республика Корея, Индия и Италия. Победу на ММКФ в 2026 году одержал индийскому фильму «Страсть» Фазиля Разака, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Александр Сокуров в интервью НСН рассказал о серьезном противодействии показу его фильма на ММКФ, усомнившись, что позиция Никиты Михалкова откроет «зеленый свет» показу его картин в стране.