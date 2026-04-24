Кинофестиваль в Москве завершился победой индийского кино

Главную награду 48-го ММКФ, "Золотого Святого Георгия", вручили индийской картине "Страсть" Фазиля Разака. Отмечена также исполнительница главной женской роли Амрутха Кришнакумар.

За режиссуру жюри присудило награду Антону Бильжо за картину "Выготский" , а Сергей Гилев, сыгравший главную роль, назван лучшим исполнителем мужской роли.

В конкурсе "Русские премьеры" победила картина "Температура Вселенной" Виктора Шамирова.

"Серебрянного Святого Георгия" в документальном конкурсе получил китайский "Долгий путь домой" Сюйсуна Чжэна.